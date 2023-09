Starfield im Early Access

Das Next-Gen-RPG der Macher von "The Elder Scrolls V: Skyrim" und "Fallout 4" ist jetzt weltweit im Early Access verfügbar.

Reist zu den Sternen, erstellt einen Charakter ganz nach euren Vorstellungen und erkundet in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die grösste Frage der Menschheit.

In Zusammenarbeit mit Bethesda Game Studios und Komponist Inon Zur entstandene "Starfield"-Soundtrack erscheinen heute auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und anderen Streaming-Diensten.

Vom Beginn des Spiels mit dem Hauptthema "Into the Starfield" bis zu den letzten Klängen von "A Home in the Galaxy" verkörpert die Musik von Starfield das Gefühl der Erkundung, das Geheimnisvolle und das Wunder des Weltalls.

Starfield wird am 6. September für Xbox Series X|S und PC veröffentlicht.