Suicide Squad: Kill the Justice League: Insider-Episode 3

Warner Bros. veröffentlichte heute den dritten und letzten Teil der Videoserie "Suicide Squad: Kill the Justice League – Insider", der euch weitere Einblicke in den anstehenden Third-Person-Action-Shooter von Rocksteady Studios ermöglicht.

Suicide Squad Insider – Episode 3 stellt die kostenlosen Post-Launch-Saisoninhalte von "Suicide Squad: Kill the Justice League" vor, die alle Besitzerinnen und Besitzer kostenlos spielen können. Um das Abenteuer auch nach der Hauptkampagne fortzusetzen, wird in jeder Saison ein anderer DC-Charakter sowie eine von Brainiac geschaffene alternative Realität, die sogenannten Elseworlds, im Mittelpunkt stehen. Ab März 2024 beginnt Saison 1, die vom kultigen DC-Superschurken Joker handelt, der in Form einer neuen Elseworlds-Variante auftaucht. Er trägt einen raketenbetriebenen Regenschirm, mit dem er durch die Luft fliegen und über die Dächer der Stadt surfen kann. Die neue Version des Jokers wird mit einzigartigen Kampf- und Fortbewegungsfähigkeiten sowie Waffen ausgestattet sein.

Im Folgenden befindet sich eine Übersicht über die kostenlosen Inhalte von "Suicide Squad: Kill the Justice League"-Season-1:

Weitere Details werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben:

Der Joker als neuer spielbarer Charakter

Neue spielbare Umgebung mit Joker-Thema

Zwei Episoden mit neuen Missionen, Aktivitäten und Festungen

Neue Bosskämpfe & Feindvarianten

Neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände im DC-Schurken-Stil

Neue Riddler-Inhalte

In den kommenden Saisons 2-4 können sich Fans auf drei neue spielbare Charaktere, drei neue spielbare Umgebungen, neue Waffen, themenbezogene Ausrüstungssets, Aktivitäten, Updates und mehr freuen.

In "Suicide Squad Insider – Episode 3" leiht Schauspieler Jason Issacs seine Stimme Brainiac und spricht über Motive und Pläne des Charakters. Ausserdem stellt das Video die sozialen Funktionen des Spiels und den kooperativen Vier-Spieler-Modus vor und gibt Tipps, wie sich Spielerinnen und Spieler durch Charakteranpassung, Outfits, Gegnerprovokationen und Emotes ausdrücken können, sowie Koop-spezifische Belohnungen und globale Ranglisten funktionieren.