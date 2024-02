Interessante Ursprungsidee für The Last of Us Part II

Seit Freitag ist bekanntlich mit "Grounded II" eine zweistündige Making-of-Doku zu "The Last of Us Part II" verfügbar. Darin wird unter anderem auch eine interessante Ursprungsidee für das Action-Adventure enthüllt.

So hat Co-Director Anthony Newman in diesem Rahmen verraten, dass man anfangs in eine komplett andere Richtung gehen wollte und "The Last of Us Part II" als Open-World-Action-Titel im Stil von "Bloodborne" konzipierte. Nach vier bis fünf Monaten habe man die Idee jedoch wieder verworfen und sei beim heutigen Konzept gelandet.

Fünf Jahre nach ihrer gefährlichen Reise durch ein postapokalyptisches Setting der Vereinigten Staaten haben sich Ellie und Joel in "The Last of Us Part II" in Jackson, Wyoming niedergelassen. Hier leben sie inmitten einer Gemeinschaft von Überlebenden in Frieden und Harmonie - trotz der präsenten Bedrohung durch die Infizierten und andere verzweifelte Überlebende von Aussen. Als aber ein gewaltsamer Vorfall das friedliche Zusammenleben zerstört, macht sich Ellie auf eine erbarmungslose Jagd nach Gerechtigkeit. Jeder Schuldige soll mit dem Leben bezahlen.

"The Last of Us Part II" ist für PS4 und PS5 erhältlich.