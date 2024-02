The Last of Us 3 existiert

Es ist schon seit dem Jahr 2021 bekannt, dass Naughty Dog sich Gedanken über einen neuen Eintrag in der "The Last of Us"-Serie macht. So berichteten wir damals, dass das Studio bereits eine Idee für "The Last of Us 3" hatte. Nun hat Neil Druckmann bestätigt, dass das Projekt existiert.

Allerdings befindet sich "The Last of Us 3" nicht in aktiver Entwicklung und soll erst in Zukunft angegangen werden. Stattdessen heisst es, dass sich das Game derzeit in der Konzept-Phase befinde und anders als die Meldung aus dem Jahr 2021 vermuten lässt, noch ohne Geschichte. Wir erfahren aus der Dokumentation (siehe weiter unten), dass damals eine kleinere Geschichte zu "Tommy" geschrieben wurde, die ebenso wie eine Prequel-Story zu Ellie geparkt wurde. Woran Naughty Dog nach "The Last of Us Part II: Remastered" für die PlayStation 5 arbeitet, ist derzeit nicht bekannt. Der Multiplayer zu dem beliebten Zombie-Franchise wurde allerdings gestrichen.