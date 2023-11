Sony kündigt The Last of Us Part II Remastered an

Sony und Naughty Dog kündigen das lange in der Gerüchteküche vor sich hin siedende "The Last of Us Part II Remastered" an. Wir müssen nicht mehr allzu lange warten, denn geplant ist die PlayStation-5 Version für Januar. Hier ist der Trailer:

Während die Story unverändert bleibt, können wir uns, wie es sich für ein Remaster gehört, auf verbesserte Optik und Zugänglichkeitsoptionen freuen. Auf technischer Seite gehören dazu eine "4K-Ausgabe im Fidelity-Modus, 1440p hochskaliert auf 4K im Performance-Modus, eine Unlocked-Framerate-Option für TV-Geräte, die VRR unterstützen, erhöhte Texturauflösung, erhöhte Level-of-Detail-Abstände, verbesserte Schattenqualität, Animations-Sampling-Rate und mehr." Zudem wird es auch den neuen Rogue-Like Survival Modus "No Return" geben und das beliebte Gitarren-Minigame wird aufgebessert. Auch werden wir die Möglichkeit bekommen, einen Blick auf unfertige beziehungsweise aus dem Endspiel gestrichene Level zu werfen sowie uns Kommentare zu der Kampagne von dem Entwicklerteam anzuhören.

"The Last of Us Part II Remastered" erscheint am 19. Januar für die PlayStation 5 und kann ab dem 5. Dezember vorbestellt werden. Das Upgrade für Besitzer der PlayStation 4 Version wurde für einen Preis von 10 US-Dollar angekündigt.