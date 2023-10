Ramster zu The Last of Us 2 in Arbeit?

Möglicherweise wird bei Naughty Dog an einem "The Last of Us Part II: Remastered" gearbeitet. Zu lesen war dies auf einem LinkedIn-Profil eines Mitarbeiters, welches mittlerweile allerdings wieder gelöscht wurde. Es konnte allerdings ein Screenshot gesichert werden, abzurufen in der weiter unten angegebenen Quelle zu dieser Meldung.

Es ist nicht das erste Mal, dass wir von einem potenziellen "The Last of Us Part II: Remastered" hören. Zuletzt berichteten wir an dieser Stelle über einen Komponisten, der über eine neue Version des Games sprach.

Bereits bei dem Remaster zu dem ersten "The Last of Us" gab es viel Kritik, dass dieses verfrüht sei, weil das Game noch recht gut aussah. Während das Remaster des ersten Teils 9 Jahre nach dem Original erschien, sind wir gerade einmal 3 Jahre nach dem Release von "The Last of Us Part II" entfernt. Die Arbeiten an einer neuen Version könnten daher Naughty Dogs Weg sein, das bisher lediglich für PlayStation 4 verfügbare Game auf die aktuelle Konsole zu bringen.