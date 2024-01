Making-of Dokumentation zu The Last of Us Part 2 angekündigt

Es sind noch wenige Wochen bis zum Launch von “The Last of Us Part 2 Remastered“ und dementsprechend steigt die Freude für Fans, die auf der PlayStation 5 unterwegs sind. Diesen Anlass nimmt Naughty Dog, um uns mehr über die Entwicklung von “The Last of Us Part 2“ zu verraten und kündigt eine noch nicht terminierte Dokumentation mit dem Titel “Grounded II: Making The Last of Us Part II“ an:

Die Aufnahmen zu der Doku starteten bereits im Jahr 2016, die Doku wurde jedoch mit der Corona-Pandemie im Jahr 2020 fallengelassen. Nun wurde erneut auf die Aufnahmen zurückgegriffen, um die Dokumentation endlich der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Der Trailer verrät bereits, dass sich nicht gescheut wird, das schwierige Thema „Crunch“ anzusprechen. Dies ist im Hause Naughty Dog, wie aus Medienberichten bekannt, ein grosses Problem gewesen.

Auch das originale “The Last of Us” hatte “damals” 2015 eine 85-minütige Dokumentation mit dem Titel "Grounded: The Making of The Last of Us" erhalten: