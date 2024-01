Total War: Pharao: Kostenloses Update High Tide

SEGA und The Creative Assembly haben heute das Update "High Tide" für "Total War: Pharao" angekündigt. Mit der Einführung der Kultur der Seevölker integriert dieses Paket zwei neue spielbare Fraktionen und ihre rätselhaften Anführer. Mit neuen Kampagnenmechaniken zum Ausnutzen, zusätzlichen Einheiten zum Befehligen und Göttern zum Anbeten – wer fühlt sich bereit, die Zivilisation in die Knie zu zwingen?

Die Seevölker sind kriegerische Horden von Nomaden, die das Mittelmeer befahren, um das Chaos des Zusammenbruchs der Bronzezeit auszunutzen. Während die antiken Reiche von Ägypten, Kanaan und den Hethitern im Krieg versinken, kommen sie an ihren unruhigen Küsten an, um alles in Sichtweite zu bekämpfen, zu verwüsten und zu erobern. Als Hordenfraktion müssen die Seevölker auf dem Kriegspfad bleiben, um zu überleben. Nur durch ständige Eroberungen könnt ihr die Horden der Scherden und Peleset zusammenhalten und siegreich hervorgehen.