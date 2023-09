Total War: Pharaoh - Release Datum steht fest

SEGA und The Creative Assembly Limited haben heute bekannt gegeben, dass "Total War: Pharaoh am 11. Oktober 2023 in digitaler Form und am 23. Oktober 2023 in Europa in einer physischen Limited Edition erscheinen wird. Die ansehnliche Limited Edition wird kosmetische Packs und ein doppelseitiges Poster mit einer stilisierten Kampagnenkarte und Porträts der ikonischen Fraktionsführer enthalten.

Erobere das Alte Ägypten und überlebe die Apokalypse

"Total War: Pharaoh" ist der nächste Teil der Strategiespiel-Reihe von Creative Assembly. Darin taucht ihr in die turbulenten Ereignisse des ägyptischen Neuen Reiches ein, wo ihr das Schicksal dreier grosser Kulturen - der Ägypter, der Hethiter und der Kanaaniter - bestimmt, während ihr inmitten des katastrophalen Zusammenbruchs der Bronzezeit ums Überleben kämpft.