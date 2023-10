Total War: Pharaoh: Der Launch-Trailer

SEGA und The Creative Assembly sind stolz auf die heutige Veröffentlichung von "Total War: Pharaoh" für PC. Das Spiel ist eine Rückkehr zu den historischen Wurzeln der kultigen Strategiespiel-Franchise und lässt eicj on in die turbulenten Ereignisse des ägyptischen Neuen Reiches eintauchen, wo ihr das Schicksal dreier grosser Kulturen bestimmt, die inmitten des katastrophalen Zusammenbruchs der Bronzezeit ums Überleben kämpfen.

"Total War: Pharaoh" ist ein Strategiespiel, in dem rundenbasiertes Zivilisationsmanagement und Echtzeitstrategieschlachten aufeinandertreffen. Ihr könnt eine ikonische bronzezeitliche Zivilisation regieren und die Geschichte nach seinen Vorstellungen neu schreiben. Verwaltet euer Imperium in den Bereichen Diplomatie, Wirtschaft und militärische Stärke, bevor ihr Tausende von Soldaten und Kriegsmaschinen in intensiven taktischen Eroberungen in einer lebendigen Nachbildung dieses turbulenten Zeitalters befehligt.

Unseren Test zu "Total War: Pharaoh" findet ihr hier.