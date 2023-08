Inklusives Game Festival PlayBern 2023

Das inklusive Game Festival "PlayBern" steht zum 5.Mal in Folge vor der Tür. Zwischen dem 15.09-17.09. 2023 findet es unter dem Motto "Diversität" statt. PlayBern greift einige Aspekte von "Gaming Diversity" auf und präsentiert sie spielerisch dem Publikum. Das Festival richtet sich an Interessierte jeden Alters und bietet ein spezielles Programm für Kinder und für Familien.

Gaming und Bildung – Entwicklung durch Spielen

Games unterhalten nicht nur, sondern fördern auch Kreatvität und logisches Denken. So bietet das Festival mit seinem einzigartgen Kinderprogramm Kindern zwischen 8-12 Jahren die Möglichkeit im Kinder-Space neue und ältere Games auszuprobieren, selbst Games zu zeichnen, bei Workshops mitzuarbeiten und bei dem Live-Game "Tavern Busters" mitzuspielen.

Mit Unterstützung der Hasler-Stiftung kann "PlayBern" zum 5. Mal einen Wettbewerb für, von Kindern eigenständig entwickelte Games durchführen. Diese Games werden am PlayBern-Festival im Kulturzentrum Progr ausgestellt und vom Publikum getestet und juriert. Die Preisverleihung findet am Fes6val-Sonntag statt.

Gaming und Accessibility - Barrierefreie Spielerfahrung für alle

"PlayBern" setzt sich für Zugänglichkeit ein, sodass alle mitspielen können. So befinden sich auch Personen mit unterschiedlichen Behinderungen im Vorstand und im Organisa6onskomitee.

An Gaming Sta6onen mit Accessibility-Set-Ups kann man aus erster Hand erfahren, wie ein inklusives Gamedesign und eine passende Hardware, Games für Menschen mit Behinderungen zugänglicher machen oder welche Barrieren das Gamen erschweren. Anschliessend kann das eigene Wissen durch interessante Inputs von Menschen mit Behinderungen zum Thema erweitert werden.

Gaming und Kultur - Verbindung von Menschen

"PlayBern" feiert die bunte Vielfalt der Gaming-Kultur. Bei der Eröffnung am Freitag präsentiert die Theatergruppe FUTUR2 ein interaktives Theater-Game und während des Fes6vals wird das Gelände mit digital/analogen Schnitzeljagden erschlossen. Eine gute Gelegenheit, um neue Bekanntschaften zu schliessen und die Begeisterung für Gaming zu teilen! An einer Ausstellung lernen wir ungewöhnlichen Game-Helden kennen und in Talks erfahren wir mehr über bes6mmte Aspekte von "Games & Diversität".

Zusammen mit dem Sa6remagazin «Petarde» schreibt "PlayBern "einen Preis für einen Game-Cartoon aus. Auch hier ist das Publikum Jury!

Am "PlayBern"-Festival begegnen sich Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, Fähigkeiten und Interessen. Wir laden Game-Enthusiasten und Interessierte ohne Game-Hintergrund jeden Alters ein, Teil unserer Community zu werden und die verbindende Kraft von Gaming kennenzulernen!