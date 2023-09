Zurich Pop Con & Game Show: Beeindruckendes Cosplay Line-up

Die Zurich Pop Con & Game Show zeigt am 30. September und 1. Oktober in der Messe Zürich verschiedene Facetten der Popkultur und beeindruckt mit einem Cos- play Line-up, das seinesgleichen sucht.

Die Zurich Pop Con & Game Show, das grösste Popkulturfestival im Herbst, findet am 30. September und 1. Oktober 2023 in der Messe Zürich statt. Die Besuchenden erwartet ein bunter Mix aus europäischer, amerikanischer und asiatischer Popkultur. Was dieses Jahr be- sonders heraussticht, ist das beeindruckende Cosplay-Line-up und ein grosses Cosplay Village.

International und sehr divers

Zurich Pop Con & Game Show

"Uns ist es gelungen, mit nationalen und internationalen Star-Gästen aus der Cosplay-Szene unser Angebot weiter auszubauen."

Auf der Gästeliste stehen unter anderem Namen wie Maul Cosplay aus Deutschland, den man in seinem "Geralt von Rivia"-Cosplays glatt mit Henry Cavill verwechseln könnte, Valentine Moon aus England, welche atemberaubende Ballkleider näht oder die ebenso international erfolgreiche Nadya Sonika aus Mexiko.

Aus der Schweiz begrüssen die Veranstaltenden unter anderem Stylouz Cosplay, Folkenstal, Tania de Andrade, Secret Geek und viele mehr. Nicht fehlen darf auch der international bekannte Cosplay-Fotograf Andreas Krupa alias eosAndy. Vor seiner Linse standen schon zahlreiche Stars.

Cosplay Contests als Highlights

Auch dieses Jahr finden an beiden Festivaltagen Cosplay Contests statt. Am Samstag messen sich nationale und internationale Cosplayer:innen und präsentieren ihr Cosplay in einer packenden Perfor- mance. Am Sonntag gehört die Bühne den Newco- mer.

Ein Cosplay Contest beginnt aber nicht erst auf der Bühne. Bereits vor der grossen Show treffen die Teilnehmenden und die Jury für die Kostümbewer- tung aufeinander. In diesem Teil des Wettbewerbs begutachtet die internationale Jury die Cosplays aus der Nähe und gibt die erste Bewertung ab. Sie beurteilt beispielsweise das Material, die Verarbeitung aber auch den Gesamteindruck. Die Kostümbewertung macht fünfzig Prozent der Gesamtwertung aus.

Die restlichen fünfzig Prozent der Punkte stammen von der grossen Performance, das worauf sich viele Besuchenden am meisten freuen. Besuchende können die kreativen Auftritte täglich um 14.00 Uhr auf der Mainstage bestaunen.

Ausstellung im Cosplay Village

Neben den Contests präsentieren Cosplayer ihre Kostüme, Requisiten und Fotos im Cosplay Village. Ein Highlight sind die originalgetreuen Rüstungen und Props aus dem Marvel- Universum vom Künstler Jarvis Creator aus Frankreich. Das Cosplay Village bietet den Besu- chenden eine ausgezeichnete Möglichkeit, tiefer in die Welt des Cosplays einzutauchen und mit Cosplayer ins Gespräch zu kommen. Ihr breites Wissen über beispielsweise 3D- Druck, Stoffauswahl, Performance oder Fotografie geben die Cosplayer:innen in ihren Work- shop an interessierte Besuchende weiter.

Neben Cosplay finden die Besuchenden mit Gaming, Kunst, Tattoo Artists, Animes, Comics und asiatischem Streetfood zahlreiche weitere Facetten der Popkultur. Obwohl viele Fans in einem Cosplay-Kostüm kommen, gilt aber keine Kostümpflicht und viele Besucherinnen und Besucher kommen in gängiger Alltagskleidung.

Die Veranstaltenden empfehlen, Tickets im offiziellen Vorverkauf bei See Tickets zu kaufen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.