Bereit für das ultimative Popkultur-Erlebnis in Zürich?

Das grösste Schweizer Gaming- und Popkulturfestival im Herbst zeigt am 30. September und 1. Oktober 2023 ein breites Spektrum an Popkultur-Phänomenen in der Messe Zürich.

Von exklusiven Game-Releases zum Antesten bis hin zu bekannten Streamer und Content Creators, kreativen Cosplay-Shows, Comic- und Anime-Kunstwerken und einer reichen Auswahl an asiatischem Streetfood bietet die Veranstaltung eine facettenreiche Palette an Erlebnissen.

Gaming, E-Sports und Trading Cards im Fokus

Zurich Pop Con / Gaming

Gleich drei von sieben Messehallen der ZURICH POP CON & Game Show widmen sich aktuellen Spieletiteln, kultigen Klassikern und nostalgischen Retro-Games und -Konsolen. Sonic Superstars und die beiden Ubisoft-Titel "Prince of Persia: The Lost Crown" und "Just Dance 24" können am Festival angespielt werden. Im grossen Nintendo-Bereich begeistern zudem Highlights wie "Pikmin 4", "Everybody 1-2-Switch!" oder "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom". Zahlreiche E-Sports-Teams laden an ihren Ständen im E-Sports Hub zu "Beat the Pro"-Duellen und Fun-Turnieren ein. Ravensburger präsentiert das neue "Disney Lorcana Trading Card Game" in der Schweiz.

Face to Face mit Stars der Gaming- und YouTube-Szene

Dieses Jahr erweitert die Zurich Pop Con & Game Show ihr Line-up von Content Creators und Online-Talents. Domtendo, der für seine fast 1.5 Millionen Fans seit über zehn Jahren Videos rund um die Nintendo-Games veröffentlicht und Vik von iBlali, der zu den Urgesteinen der Deutschen YouTube-Szene gehört, treffen ihre Community und sprechen auf der Bühne über den Alltag als Content Creator. Gleich drei Voice Actors aus dem beliebten Game Overwatch und zwei aus der Erfolgsreihe Final Fantasy sind ebenfalls auf den Bühnen und für Autogramme anzutreffen. Demnächst werden weitere Talents und auch Filmstars angekündigt.

Cosplay als lebendige Kunstform

Zurich Pop Con / CosPlay

Cosplay bringt Charaktere aus populären Filmen, Games und Animes in die reale Welt. Die internationale Cosplay-Szene steht im Rampenlicht der Zurich Pop Con & Game Show. An beiden Tagen finden Cosplay Contests statt, bei denen nationale und internationale Cosplayer ihre aufwendigen Kostüme in eindrucksvollen Performances präsentieren. Am Sonntag gehört die Bühne exklusiv den Newcomer. Das Cosplay Village bietet eine einzigartige Gelegenheit, mit den Künstler hinter den Kostümen in Kontakt zu treten und ihre Kunstwerke aus nächster Nähe zu bewundern.

In der Artist Alley präsentieren Künstler und Small Business Owners ihre kreativen Werke und Disney-Zeichner Ulrich Schröder bringt Donald Duck und andere Bewohner Entenhausens nach Zürich.

Japanische Kultur erleben

Japanische Popkultur ist mehr als Bubble Tea, Anime und "kawaii". Das zeigen die Veranstaltenden in der Halle 7. Dort tauchen die Besuchenden tiefer in die japanische Kultur ein, lernen Origami-Techniken, probieren authentisches asiatisches Streetfood und können sogar ihre nächste Asienreise planen. Auf der Bühne demonstrieren lokale Vereine japanische Kampfkunst.

Tipps im Voraus

Die Veranstaltenden empfehlen, Tickets im offiziellen Vorverkauf bei See Tickets zu kaufen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Öffnungszeiten

Samstag: 10:00 – 21:00 Uhr

Sonntag: 10:00 - 19:00 Uhr