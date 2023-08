Bethesda auf der gamescom 2023

Auch 2023 ist Bethesda wieder an der gamescom. Von Mittwoch, den 23. August, bis Sonntag, den 27. August, bieten der Entwickler und Publisher eine wahre Wundertüte an Games, Erlebnissen und Begegnungen – sowohl vor Ort als auch online!

Starfield

Auf dem grössten Xbox-gamescom-Stand aller Zeiten wird es dieses Jahr gleich zwei grosse Bethesda-Areale geben. Im für 300 Personen ausgelegten Starfield-Kino gibt es exklusives Gameplay in stimmiger Atmosphäre. Und wenn ihr noch eine besondere Erinnerung mit nach Hause nehmen wollt, könnt ihr ein Foto im Frontier-Cockpit oder im Raumanzug machen.

The Elder Scrolls Online

Im "The Elder Scrolls Online"-Bereich entführt euch Bethesda ins bekannte Apocrypha. Dort kann das neueste ESO-Kapitel, "Necrom", live vor Ort stilecht angespielt werden! Damit ihr auch zuhause noch in gamescom-Erinnerungen schwelgen könnt, dürft ihr neben dem 5m (!) hohen Daedra-Fürsten Hermaeus Mora himself posieren.

Bethesda MainStream live von der gamescom

Ihr könnt diesmal nicht persönlich vor Ort sein bei der gamescom? Dann könnt ihr trotzdem dabei sein, zumindest virtuell. Denn Bethesda hat wieder ein umfassendes Livestream-Programm mit illustren Gästen zusammengestellt. Täglich ab 14 Uhr (am Samstag schon ab 9 Uhr) streamt das Team live auf twitch.tv aus dem Streaming-Truck.

Stündlich warten neue Highlights auf euch wie die Astronautin und erste weibliche ISS-Kommandantin Samantha Cristoforetti, Bethesda Head of Publishing Pete Hines, ZOS-Präsident Matt Firor, Sängerin Cristina Scabbia (Lacuna Coil), Sänger Jörg Roth (Alea/Saltatio Mortis), AnniTheDuck, h0llyLP, Starfield-Komponist Inon Zur, TikTok-Star Lee Andy, Gaming Comedian Doc Simpson uvm.

Community-Roundtables

Von Donnerstag bis Sonntag jeweils zwischen 11 und 17 Uhr lädt Bethesda gamescom-Besucher zu ihrem stündlichen Community-Roundtables im ESO-Bereich des Xbox-Standes ein. Schaut vorbei und erfahrt mehr über Community Management, Content Creation, Gilden, Prop-Making und mehr!

Anmeldungen sind möglich über das digitale Warteschlangen-Management der gamescom oder man stellt sich direkt vor Ort am Stand in die Warteschlange.

Besthesda-Cosplay-Treffen am Freitag, den 25. August

Alle Cosplayer sind am Freitag, den 25. August 2023 ab 18:30 Uhr zum Mainstream-Truck (nördlich von Halle 8) eingeladen, um dort ihr atemberaubendes Bethesda Cosplay zu präsentieren! Jeder ist willkommen, ob Dovakhiins oder Vault Bewohner:!

Als besonderes Dankeschön lädt Bethesda alle Teilnehmer in Bethesda-Cosplay zu einer Sondervorstellung in unserem Starfield-Theater ein und es gibt natürlich auch Fotos vor Ort.